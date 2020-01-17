مران الزمالك - راحة لـ عبد الله جمعة.. وكارتيرون يشيد بالأداء أمام الجونة

الجمعة، 17 يناير 2020 - 12:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله جمعة - الزمالك - طنطا

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة في الدوري المصري.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإن عبد لله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة الأخيرة.

وأضاف: "ننتظر نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب من أجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة آخرى".

أخبار متعلقة

محمد حسن: الفوز على مازيمبي وأول أغسطس سيكون رسالة قوية لمنافسي الزمالك مدرب الزمالك: الأولوية لنظافة الشباك.. ونحاول تدارك هذه الأزمة الجنايني: اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة السوبر بين الزمالك وكاف خبر في الجول – الكاف يُخطر الزمالك بموعد لقاء مازيمبي النهائي

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الإحماء عقب استئناف التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس لمنحهم بعض التعليمات لتنفيذها خلال المران.

وأشاد الفرنسي بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، وأكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

الزمالك يحل في المركز الثالث عقب مرور 13 جولة برصيد 24 نقطة.

الزمالك مران الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

هروب لاعب إنبي السابق من سبورتينج وانتقاله إلى سيمبا التنزاني 29 ثاتيه | مصر
حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح كينيا في أمم إفريقيا 22 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر سولشاير: ماجواير قائد الفريق الجديد.. وأتمنى أن أرى هجومنا يرعب مدافعي أنفيلد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المنياوي لـ في الجول: همام في تدريب المستبعدين.. وهذه رؤية جوميز له 29 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يفسخ تعاقده مع والكر.. واللاعب يفسر لـ في الجول سبب رحيله ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - نور الشربيني أمام بطلة فرنسا ونهائي رجال مصري لبطولة الأبطال ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك