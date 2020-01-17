مران الزمالك - راحة لـ عبد الله جمعة.. وكارتيرون يشيد بالأداء أمام الجونة

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة في الدوري المصري.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإن عبد لله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة الأخيرة.

وأضاف: "ننتظر نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب من أجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة آخرى".

























وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الإحماء عقب استئناف التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس لمنحهم بعض التعليمات لتنفيذها خلال المران.

وأشاد الفرنسي بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، وأكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

الزمالك يحل في المركز الثالث عقب مرور 13 جولة برصيد 24 نقطة.

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