انتهت - الاتحاد السكندري (1) - (1) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز في ختام الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

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انتهت

** ق50 جوووووووووول هدف تعادل رائع للاتحاد السكندري عن طريق محمد أنور بالكعب من داخل منطقة الجزاء

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق34 أحمد رفعت بدلا من مروان عطية

** ق21 فرصة لا تصدق للاتحاد. ركلة حرة من سيد سالم في العارضة قبل أن يكملها خالد قمر ولكن العارضة من جديد تحرم الفريق السكندري من التعادل

** عرضية من عبد الله السعيد وتدخل بين أنتوي وعماد السيد قبل أن يهز الأخير مرماه بالخطأ

** ق14 جوووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق الخطأ من عماد السيد حارس الاتحاد

** الاتحاد السكندري (0) - (0) بيراميدز

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة