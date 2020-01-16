انتهت - الاتحاد السكندري (1) - (1) بيراميدز
الخميس، 16 يناير 2020 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز في ختام الجولة الـ 13 من الدوري المصري.
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انتهت
** ق50 جوووووووووول هدف تعادل رائع للاتحاد السكندري عن طريق محمد أنور بالكعب من داخل منطقة الجزاء
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق34 أحمد رفعت بدلا من مروان عطية
** ق21 فرصة لا تصدق للاتحاد. ركلة حرة من سيد سالم في العارضة قبل أن يكملها خالد قمر ولكن العارضة من جديد تحرم الفريق السكندري من التعادل
** عرضية من عبد الله السعيد وتدخل بين أنتوي وعماد السيد قبل أن يهز الأخير مرماه بالخطأ
** ق14 جوووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق الخطأ من عماد السيد حارس الاتحاد
** الاتحاد السكندري (0) - (0) بيراميدز
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة