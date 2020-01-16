في الدرجة الثانية - القناة يتعاقد مع مهاجم نادي مصر

تعاقد نادي القناة مع أحمد الصعيدي مهاجم نادي مصر بشكل رسمي، ضمن صفقات الفريق الشتوية.

صرح محمد عناني عضو مجلس إدارة نادي القناة في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد الصعيدي مهاجم نادي مصر لمدة موسم ونصف".

وأضاف "بعد التعاقد الرسمي، شارك اللاعب في تدريبات الفريق اليوم".

وأكمل "اللاعب حقق الصعود للدوري الممتاز مع نادي مصر، وشارك معهم بالدوري الممتاز ويمتلك خبرات كبيرة".

عضو مجلس نادي القناة واصل "لم يكن لدينا أماكن متاحة في القائمة، واستغنينا عن محمد خليفة وفتحي عثمان من أجل الاستبدال، وفي المقابل تعاقدنا مع أحمد فوزي مدافع المنصورة وأحمد الصعيدي".

وأتم "لدينا حاليا ثلاث استبدالات متاحة إذا قررنا التعاقد مع أحد اللاعبين. تعادلنا وديا مع بتروجت في آخر التجارب الودية قبل عودة الدوري الإثنين المقبل".

نادي القناة أنهى الدور الأول من دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المجموعة.