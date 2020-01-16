انتهت في الدوري - المصري (2) أسوان (2) التعادل يحسم قمة ركلات الجزاء

الخميس، 16 يناير 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

دودو الجباس - بيراميدز - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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نهاية اللقاء المصري 2-2 أسوان

ق. 65 عمرو موسى يسجل ركلة الجزاء ويُعدل النتيجة للفريق البورسعيدي.

ق. 64 ضربة جزاء رابعة في المباراة وثالثة للمصري.

ق. 59 هدف التقدم لأسوان عن طريق محمد جابر من علامة الجزاء.

ق. 59 ضربة جزاء لصالح أسوان بعد لمسة يد على أحمد شوشة.

ق. 51 أحمد فتحي يهدر فرصة التقدم لأسوان بعد تصوبية قوية مرت أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. أسوان 1-1 المصري

ق. 45 ضربة جزاء للمصري انبرى لها عمرو موسى وسجلها ببراعة في شباك مسعد عوض.

ق. 36 مسعد عوض ينقذ رأسية أموتو من على خط المرمى.

ق. 25 سيمبوريه يهدر ركلة الجزاء.

ق. 23 ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على محمد جابر مدافع أسوان بعد عرضية من عمرو موسى.

ق. 14 بينية ساقطة إلى فادي فريد لكنه يسدد فوق المرمى هذه المرة.

ق. 13 تصويبة من مفتاح طقط يتصدى لها مسعد عوض ببراعة.

ق. 12 جووول أول لأسوان. مصطفى دويدار يمر من بهاء مجدي ويرسل عرضية، يقابلها فادي فريد في المرمى.

ق. 7 تصويبة أولى من شيخ موكورو لكن سهلة في يد مسعد عوض حارس المصري.

ق. 3 ضغط أسواني.. الركنية الثانية لأبناء الجنوب

بداية المباراة

في الدوري المصري أسوان

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