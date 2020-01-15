هدفان في دقيقتين.. كهربا يفتتح سجله التهديفي مع الأهلي والشيخ يسجل الثالث

افتتح محمود عبد المنعم كهربا سجله التهديفي مع الأهلي بعدما هز شباك طنطا في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

لاعبو الأهلي سجلوا هدفين في دقيقتين جاءا في الدقيقة 79 عن طريق كهربا و81 عن طريق أحمد الشيخ.

كهربا الذي حل بديلا في الدقيقة 60 بدلا من محمد مجدي أفشة، سجل هدف الأهلي الثاني من متابعة لكرة مرتدة من الحارس على فرج.

وبعد دقيقتين سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث من عرضية علي معلول ليسكن الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

هدف هو الثالث لأحمد الشيخ مع الأهلي الموسم الجاري بعدما سجل في شباك وادي دجلة والاتحاد السكندري.