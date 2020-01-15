هدفان في دقيقتين.. كهربا يفتتح سجله التهديفي مع الأهلي والشيخ يسجل الثالث

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الأهلي أمام طنطا

افتتح محمود عبد المنعم كهربا سجله التهديفي مع الأهلي بعدما هز شباك طنطا في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

لاعبو الأهلي سجلوا هدفين في دقيقتين جاءا في الدقيقة 79 عن طريق كهربا و81 عن طريق أحمد الشيخ.

كهربا الذي حل بديلا في الدقيقة 60 بدلا من محمد مجدي أفشة، سجل هدف الأهلي الثاني من متابعة لكرة مرتدة من الحارس على فرج.

أخبار متعلقة

بادجي القريب من الأهلي - سجل في مونديال الشباب.. صورة طائشة أغضبت الجماهير "في الطريق إلى الأهلي".. تقرير نمساوي يكشف راتب بادجي المنتظر كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويهزم الزمالك بدوري السوبر بعد شوط إضافي تشكيل الأهلي - ياسر والشحات أساسيان أمام طنطا.. كهربا ومروان على دكة البدلاء

وبعد دقيقتين سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث من عرضية علي معلول ليسكن الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

هدف هو الثالث لأحمد الشيخ مع الأهلي الموسم الجاري بعدما سجل في شباك وادي دجلة والاتحاد السكندري.

في الدوري الأهلي أحمد الشيخ كهربا

نرشح لكم

أخر الأخبار

للمرة الثالثة في التاريخ.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة بعد 11 انتصار متتالي في انطلاقة الدوري 19 ثاتيه | الدوري المصري
متعة أرجنتينية تقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 9 دقيقة | أوروبا
في الإعادة.. مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون 12 دقيقة | أوروبا
في عيد ميلاده – الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه 25 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي 29 دقيقة | آسيا
عبد الحفيظ: غاضبون من مباراة بلاتينيوم.. الأهلي يمر بحالة تشبه ما حدث لـ ليفربول 37 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك