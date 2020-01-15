هدفان في دقيقتين.. كهربا يفتتح سجله التهديفي مع الأهلي والشيخ يسجل الثالث
الأربعاء، 15 يناير 2020 - 21:22
كتب : FilGoal
افتتح محمود عبد المنعم كهربا سجله التهديفي مع الأهلي بعدما هز شباك طنطا في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.
لاعبو الأهلي سجلوا هدفين في دقيقتين جاءا في الدقيقة 79 عن طريق كهربا و81 عن طريق أحمد الشيخ.
كهربا الذي حل بديلا في الدقيقة 60 بدلا من محمد مجدي أفشة، سجل هدف الأهلي الثاني من متابعة لكرة مرتدة من الحارس على فرج.
وبعد دقيقتين سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث من عرضية علي معلول ليسكن الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.
هدف هو الثالث لأحمد الشيخ مع الأهلي الموسم الجاري بعدما سجل في شباك وادي دجلة والاتحاد السكندري.
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