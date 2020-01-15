انتهت في الدوري - الأهلي (5) - (0) طنطا.. نهاية المباراة

طامحا في استمرار انطلاقته المحلية المثالية، يواجه الأهلي طنطا في الجولة 13 من الدوري.

الأهلي حقق 10 انتصارات من 10 مباريات حاصدا 30 نقطة منفردا بصدارة الدوري، ويطمح لاستمرار الانتصارات ضد طنطا، والعودة لها عموما بعد تعادله الإفريقي ضد بلاتينوم الزيمبابوي 1-1 في دوري الأبطال.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة..

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ق93 كهربا يهدر الهدف الثالث له ومحمود عاشور يطلق صافرة النهاية

ق91 كهربا يسجل الخامس من صناعة السولية

ق90 مروان يسجل الهدف الرابع بعد جملة رائعة مع محمود كهربا

ق81: الشيخ أيضا يسجل بعد عرضية الشحات وتسديدة قوية في سقف الشباك

ق79: كهربا يسجل أول أهدافه مع الأهلي.. بينية السولية تصل للشحات الذي حاول الوصول للكرة لكنها ارتدت من علي فرج وتعود لكهربا الذي يسجل الهدف الأول له مع الأهلي

ق71: فتحي يشارك بدلا من متولي

ق68: عرضية معلول تسقط من علي فرج أمام أحمد الشيخ الذي يسدد لكن مدافع طنطا العشري ينقذها من على خط المرمى

ق65: الكاميرا تظهر خروج متولي ووضع لثلج على قدمه

ق61: هدف ملغي لكهربا بقرار من الحكم بعد تسديدة من أول لمسة، يبدو أن التهيئة كانت باليد من أجايي

ق60: كهربا يشارك بدلا من أفشة

ق55: متولي ينهض ويواصل المباراة

ق53: إصابة محمود متولي واللاعب ممسك بركبته

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: الأهلي ينهي الشوط بشكل رائع.. عرضية من الشيخ يروضها أفشة لكن علي فرج يتصدى، تعود الكرة لربيعة الذي يسدد صاروخا يتصدى له فرج أيضا.

ق44: تسديدة من أحمد الشناوي تعلو مرمى محمد الشناوي

ق35: المباراة سجال بين الفريقين دون خطورة من الفريقين

ق11: رغم تألق علي فرج أمام تسديدة الشحات من نقطة الجزاء، الكرة ترتد للشحات ويسجل الهدف

ق10: ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة الشيخ داخل منطقة جزاء طنطا

ق2: رأسية الشيخ من ركنية تمر بجوار المرمى.. قريبة للغاية.

ق1: علي فرج يتصدى لتسديدة أولى من حسين الشحات

انطلاق المباراة