انتهت في الدوري - الجونة (0) - (2) الزمالك.. الفوز الثالث على التوالي للأبيض محليا
الأربعاء، 15 يناير 2020 - 16:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الجونة والزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية اللقاء: الجونة 0-2 الزمالك.
ق90: سقوط عبد الله جمعة بسبب الإصابة وخروجه بسبب شد في العضلة الخلفية.
ق85: إصابة محمد أبو جبل ويتلقى العلاج في أرضية الملعب.
ق80: الفرنسي باتريس كارتيرون يحصل على بطاقة صفراء.
ق80: مشاركة والتر بواليا بدلا من أحمد حمدي
ق79: ضغط هجومي من الجونة، وأحمد حمدي يسدد كرة عالية فوق العارضة
ق77: مشاركة مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد
ق72: أبو جبل متألق للغاية أمام أحمد ريان
ق64:مشاركة مصطفى فتحي بدلا من شيكابالا
ق64: أبو جبل يواصل التألق ويبعد كرة ثابتة سددها أحمد حمدي
ق60: خروج فرجاني ساسي ومشاركة محمد حسن في محله
ق54: أوناجم يسجل.. تمريرة من أوباما والمغربي يفتح الزاوية ويسجل بتسديدة أرضية
ق50: كرة طولية من عمرو بركات لأحمد ريان لكن أبو جبل يخرج للعبها بالرأس، قبل أن تعود لأحمد حمدي الذي يحاول لعب "لوب" لكن بعيد عن المرمى
ق48: عمرو بركات يسدد من زاوية صعبة للغاية.. بعيدة عن المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.
ق45: اعتراضات من أصحاب الأرض مطالبة بركلة جزاء لصالح أحمد حمدي بعد تدخل من محمود حمدي "الونش" لكن أمين عمر يأمر باستئناف اللعب
ق44: هجمة مرتدة سريعة جدا للجونة.. عمرو بركات يمرر عرضية على قدم عمرو عبد الفتاح لكن أبو جبل يتألق ويتصدى
ق40: إنذار على عبد الله جمعة بعد عرقلة أحمد ريان
ق34: عرضية وصلت إلى أوباما لكنه سدد في قدم محمد نجيب وعلت العارضة
ق19: باسم علي يراوغ محمود علاء بشكل رائع لكنه يسدد باليسرى وتجد تصدي رائع من محمد أبو جبل
ق15: شيكابالا جوووووول.. يدخل من الجهة اليمنى ويسدد باليسرى جووووووول
ق14: الغرباوي يتألق، عرضية من من شيكابالا تجد رأس أوناجم الذي يهيئها لعمر السعيد لكن الغرباوي يتدخل بالقدم في الوقت المناسب.
ق10: لمسة يد على أحمد حمدي تنهي هجمة خطيرة على مرمى الزمالك.
ق5: الخمس دقائق الماضية تميزت بسيطرة لضيوف ملعب الجونة بحثا عن الهدف الأول
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل