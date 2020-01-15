انتهت في الدوري - الجونة (0) - (2) الزمالك.. الفوز الثالث على التوالي للأبيض محليا

تابع مباشرة مباراة الجونة والزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية اللقاء: الجونة 0-2 الزمالك.

ق90: سقوط عبد الله جمعة بسبب الإصابة وخروجه بسبب شد في العضلة الخلفية.

ق85: إصابة محمد أبو جبل ويتلقى العلاج في أرضية الملعب.

ق80: الفرنسي باتريس كارتيرون يحصل على بطاقة صفراء.

ق80: مشاركة والتر بواليا بدلا من أحمد حمدي

ق79: ضغط هجومي من الجونة، وأحمد حمدي يسدد كرة عالية فوق العارضة

ق77: مشاركة مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد

ق72: أبو جبل متألق للغاية أمام أحمد ريان

ق64:مشاركة مصطفى فتحي بدلا من شيكابالا

ق64: أبو جبل يواصل التألق ويبعد كرة ثابتة سددها أحمد حمدي

ق60: خروج فرجاني ساسي ومشاركة محمد حسن في محله

ق54: أوناجم يسجل.. تمريرة من أوباما والمغربي يفتح الزاوية ويسجل بتسديدة أرضية

ق50: كرة طولية من عمرو بركات لأحمد ريان لكن أبو جبل يخرج للعبها بالرأس، قبل أن تعود لأحمد حمدي الذي يحاول لعب "لوب" لكن بعيد عن المرمى

ق48: عمرو بركات يسدد من زاوية صعبة للغاية.. بعيدة عن المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

ق45: اعتراضات من أصحاب الأرض مطالبة بركلة جزاء لصالح أحمد حمدي بعد تدخل من محمود حمدي "الونش" لكن أمين عمر يأمر باستئناف اللعب

ق44: هجمة مرتدة سريعة جدا للجونة.. عمرو بركات يمرر عرضية على قدم عمرو عبد الفتاح لكن أبو جبل يتألق ويتصدى

ق40: إنذار على عبد الله جمعة بعد عرقلة أحمد ريان

ق34: عرضية وصلت إلى أوباما لكنه سدد في قدم محمد نجيب وعلت العارضة

ق19: باسم علي يراوغ محمود علاء بشكل رائع لكنه يسدد باليسرى وتجد تصدي رائع من محمد أبو جبل

ق15: شيكابالا جوووووول.. يدخل من الجهة اليمنى ويسدد باليسرى جووووووول

ق14: الغرباوي يتألق، عرضية من من شيكابالا تجد رأس أوناجم الذي يهيئها لعمر السعيد لكن الغرباوي يتدخل بالقدم في الوقت المناسب.

ق10: لمسة يد على أحمد حمدي تنهي هجمة خطيرة على مرمى الزمالك.

ق5: الخمس دقائق الماضية تميزت بسيطرة لضيوف ملعب الجونة بحثا عن الهدف الأول

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل