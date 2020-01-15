إنتر يكتسح كالياري برباعية ويصل لربع نهائي كأس إيطاليا

حسم إنتر تأهله إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز بنتيجة كبيرة 4-1 على كالياري في دور الـ 16 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.

المباراة شهدت مشاركة أولى للتشيلي أليكسيس سانشيز بعد غياب دام 94 يوما بسبب الإصابة.

بينما شارك فيدريكو ديماركو وفلانتينو لاتزارو في مركز الظهيرين بخطة أنطونيو كونتي.

إنتر دخّل المباراة سريعا بتسجيله هدفا بعد مرور 21 ثانية سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس السويدي روبن أولسن.

هدف البلجيكي أصبح به الأسرع للاعب في الدوري الإيطالي الموسم الحالي في جميع المسابقات.

تواصل مد إنتر الهجومي وفي الدقيقة 22 من الشوط الأول سجل الإسباني المخضرم بورخا فاليرو الهدف الثاني من عرضية نيكولو باريلا.

شوط لم يشهد أي ظهور للضيوف، إذ لم يسدد لاعبو الفريق السرديني أي كرة على مرمى سمير هاندانوفيتش في الشوط الأول.

وبعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل باريلا عرضية جديدة أسكنها البلجيكي لوكاكو برأسية على يمين الحارس.

لوكاكو سجل الموسم الحالي مع إنتر 18 هدفا في 25 مباراة ليواصل مسيرته المميزة بقميص النيراتزوري.

وفي الدقيقة 73 كان الظهور الأول لكالياري فسجل أوليفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هدف الضيوف الوحيد بعد تمريرة بالكعب من تشيري لم يُحرك له سمير هاندانوفيتش ساكنا.

أندريا رانوكيا في الدقيقة 81 أضاف الهدف الرابع في الدقيقة برأسية من ركنية كريستيانو بيراجي.

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إنتر أصبح رابع المتأهلين إلى ربع النهائي بعد تورينو ولاتسيو ونابولي.

لاتسيو ونابولي ضمنا المواجهة الأولى في الدور المقبل، في حين ينتظر النيراتزوري الفائز من لقاء أتالانتا وفيورنتينا.

ومن المنتظر أن تقام مواجهات دور ربع النهائي من كأس إيطاليا يومي 29 و30 يناير الجاري.