انتهت - وادي دجلة (1) - (1) الإنتاج الحربي

الإثنين، 13 يناير 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

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انتهت

ق59 هدف التعادل لـ دجلة عن طريق رجب عمران من علامة الجزاء

ركلة جزاء لـ دجلة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق12 خالد وليد حارس وادي دجلة يهز شباكه بالخطأ بعد ركلة ركنية خادعة من أحمد مجدي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي وادي دجلة

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