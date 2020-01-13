بحضور وزير الرياضة ونخبة من نجوم الكرة.. قرعة بطولة الصيد للناشئين بجوائز نصف مليون جنيه

أقيمت قرعة بطولة نادي الصيد للناشئين والبراعم لاكتشاف المواهب الشابة بأحد فنادق القاهرة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونخبة من نجوم الكرة.

وحضر القرعة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري بالإضافة إلى حازم إمام وعماد متعب ومحمد زيدان ومحمد شوقي والإعلامي سيف زاهر.

وتعد تلك هي النسخة الخامسة عشر لبطولة نادي الصيد لموسم 2019 - 2020 وتعتبر ثمرة تعاون بين شركة ZED للاستثمار الرياضي ويشارك بالبطولة 41 ناديا أبرزهم الأهلي والزمالك.

على مستوى مواجهات 2010، يلتقي نادي الصيد الدقي بأندية مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسموحة، واتحاد الشرطة، فيما يواجه نادي ZED أندية الجونة والترسانة. أما النادي الأهلي فيواجه الشرقية للدخان. وعلى صعيد منافسات مرحلة 2009، من المنتظر أن يواجه الأهلي نادي بيرامدز اف سي في مباراة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يواجه الإنتاج الحربي بتروجيت في مباراة قوية ضمن المجموعة الثالثة. كما تشهد المجموعة الأولى لمرحلة 2008، مواجهة الزمالك لفريق بتروجيت، فيما ينتظر فريق أندية وادى دجلة مواجهات صعبة مع كل من الأهلي واتحاد الشرطة والشرقية للدخان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وأسفرت فرعة 2007 عن مواجهات حاسمة بين الأندية المشاركة أيضًا، حيث تواجه مصر المقاصة الترسانة في المجموعة الثانية، ويواجه نادي ZED نادي بيرامدز اف سي في المجموعة الرابعة، في حين يواجه الاتحاد السكندري "زعيم الثغر" نادي الأوليمبي. وآخيرًا، تضم قرعة بطولة مرحلة 2006، مواجهات بين بتروجيت والداخلية في المجموعة السادسة، وحدائق الأهرام وبيراميدز اف سي، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.

وستقوم شركة ZED للاستثمار الرياضي، الراعية للبطولة، بتقديم جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 500,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى أدوات رياضية وهدايا عينية للاعبي وإداريي ومدربي الفرق المشاركة من نادي الصيد الرياضي ونادي ZED الرياضي دعمًا للفرق المشاركة في البطولة وتقديم أدوات تشجيعية للجمهور الذي سيحضر المباريات، لاستخدامها أثناء المشاهدة.