كرة يد - منتخب مصر يطير إلى تونس الثلاثاء من أجل بطاقة طوكيو ولقب الأمم

الإثنين، 13 يناير 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

رجال منتخب مصر لكرة اليد - الصورة من صفحة الاتحاد المصري

تغادر بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد في الثامنة والنصف من صباح غد الثلاثاء إلى تونس للمشاركة في أمم إفريقيا والمنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتأهل حامل لقب بطولة أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو مباشرة بينما يلعب الوصيف ملحق عالمي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية.

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ويتأهل الأول والثاني من الأربع مجموعات إلى ربع النهائي والذي يلعب بنظام المجموعتين إذ تضم الأولى المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية بينما الأخرى تضم المتأهلين من المجموعتين الثالثة والرابعة.

وبعد ذلك يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى قبل النهائي، وتقام المنافسات في الفترة من 16 إلى 26 يناير.

وتضم قائمة المنتخب كل من: كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، إبراهيم المصري، خالد وليد، أحمد عادل، وسام سامي، محمد ممدوح هاشم، أحمد هشام "دودو"، سيف الدرع، أحمد خيري، يحيى خالد، محسن رمضان، أحمد الأحمر، أكرم يسري، محمد سند، يحيى الدرع، علي زين، خالد وليد، عمر بكار، أحمد مؤمن.

كرة يد مصر حلم طوكيو

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