اسكواش - 7 مصريات لثمن نهائي بطولة الأبطال.. وعسل يواصل التألق بمنافسات الرجال

اختتمت منافسات الدور الرئيسي من بطولة الأبطال لسيدات بتأهل 7 لاعبات مصريات إلى دور ثمن النهائي، بينما في منافسات الرجال تأهل ثلاثي مصري إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

وواصل مصطفى عسل بطل العالم للناشئين تألقه في البطولة فبعدما أقصى محمد أبو الغار من دور الـ32 نجح في التأهل لربع النهائي بعد التغلب على الفرنسي المخضرم جريجوري جوتييه 3-2.

ويواجه مصطفى عسل زميله المصري طارق مؤمن بطل العالم بعد تغلبه على الماليزي إيان يو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ونجح علي فرج المصنف الأول عالميا في التأهل إلى ربع النهائي بالتغلب على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون رد، ليواجه النيوزلاندي بول كول.

أما في منافسات السيدات فلحقت نور الطيب وسلمى هاني ونور الشربيني بزميلاتهم رنيم الوليلي ويثرب عادل ونوران جوهر وهانيا الحمامي.

وتقام مباريات ثمن نهائي السيدات كالآتي:

رنيم الوليلي × آني أو (هونج كونج)

يثرب عادل × الفرنسية كاميل سيرم

نوران جوهر × هانيا الحمامي

نور الطيب × سلمى هاني

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد