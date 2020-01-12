انتهت السوبر الإسباني - ريال مدريد (0) (0) أتليتكو.. ركلات الترجيح تمنح الملكي اللقب

يواجه ريال مدريد منافسه وجاره أتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية.

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ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الإسباني

الركلة الرابعة لريال مدريد: راموس يسجل

الركلة الثالثة لـ أتلتيكو: كيران تريبييه يسجل

الركلة الثالثة لريال مدريد: مودريتش يسجل

الركلة الثانية لـ أتلتيكو: توماس بارتي يهدر

الركلة الثانية لريال مدريد: رودريجو يسجل

الركلة الأولى لـ أتلتيكو: ساؤول يهدر

الركلة الأول لريال مدريد: كارفاخال يسجل

نهاية الوقت الإضافي

ق.118 أتليتكو كاد أن يسجل! ميندي شتت الكرة بالخطأ تجاه مرماه، وكورتوا أبعد بصعوبة بالغة

ق.116 طرد لـ فالفيردي بعد عرقلة موراتا المنفرد

ق.110 تهديد شرس من ريال مدريد! مودريتش يسدد بقوة وأوبلاك يتصدى، وماريانو يتابع بتسديدة جديدة وأوبلاك يتصدى مجددا

ق.107 إهدار جديد من موراتا وكورتوا يواصل التصدي بقدمه هذه المرة

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.103 دخول فينيسيوس جونيور بدلا من توني كروس في التغيير الثالث لـ ريال مدريد

ق.101 دخول سانتياجو أرياس بدلا من جواو فيليكس في التغيير الرابع لـ أتليتكو

ق.98 خروج خوسيه ماريا خيمينز ودخول ستيفان سافيتش في التغيير الثالث لـ أتليتكو مدريد

ق.93 تهديد خطير من فيتولو لكن تسديدته تجد كورتوا من جديد

بداية الوقت الإضافي

إلى الوقت الإضافي...

نهاية المباراة

ق.+90 توماس بارتي يغافل دفاع ريال مدريد بتسديدة بعيدة المدى من ركلة حرة، لكن كورتوا في الموعد يبعد الكرة بصعوبة

ق.90 أوبلاك يتصدى لتسديدة رودريجو التي استقرت في منتصف المرمى

ق.89 دخول رودريجز بدلا من لودي في التشكيل الثاني لـ أتليتكو مدريد

ق.83 خروج لوكا يوفيتش ودخول ماريانو دياز في التغيير الثاني لـ ريال مدريد

ق.80 موراتا يهدر فرصة الهدف القاتل بعد تألق تيبوا كورتوا

ق.67 فالفيردي يهدر فرصة التقدم بعد أن اصطدمت رأسيته في ركبته وخرجت خارج الملعب

ق.60 خروج إيسكو ودخول رودريجو في التغيير الأول لـ ريال مدريد

ق.56 خروج هيكتور هيريرا ودخول فيتولو في التغيير الأول لـ أتليتكو مدريد

ق.51 تهديد قوي من لوكا يوفيتش بعد أن تلاعب بمدافعي أتليتكو وأطلق تسديدة يسارية أرضية مرت بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 رأسية من كاسيميرو تعلو عارضة أتليتكو بقليل

ق.39 فيرلان ميندي ينطلق من الجهة اليسرى ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بيمينه كرة أمسك بها أوبلاك بثبات

ق.20 تهديد قوي من ألفارو موراتا الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم

ق.14 خطأ قاتل من سيرخيو راموس! قائد ريال مدريد مرر بالخطأ إلى جواو فيليكس الذي سدد كرة جاورت القائم

ق.9 تسديدة جديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش وأوبلاك يتصدى مجددا

ق.5 كاسيميرو يطلق تسديدة يسارية، ويان أوبلاك يمسك بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل