انتهت - المقاصة (1)-(1) إنبي

يستضيف مصر للمقاصة فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويقع إنبي في المركز التاسع برصيد 16 نقطة بينما مصر للمقاصة يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 62: ركلة جزاء مهدرة من المقاصة عن طريق ميدو جابر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 30: التعااااااادل للمقاصة عن طريق محمد مسعد

ق 29: هدف ملغي للمقاصة عن طريق بيكيلي بداعي التسلل

ق 15: جووووووووول هدف تقدم لإنبي يسجله رامي صبري

انطلاق المباراة