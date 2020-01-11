انتهت في إنجلترا - توتنام (0) ليفربول (1) نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ22 كم الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق. 89 أورجيي يتوغل ويسدد لكن في يد الحارس.

ق. 82 عرضية جديدة من سيرجي أورييه في الدقيقة الـ82. لكن قابلها لو سيلسو بالعرض بدلا من تحويلها تجاه المرمى

ق. 80 التبديل الثاني لليفربول بدخول ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني.

ق. 74 توتنام يهدر أسهل الفرص. تمريرة من لوكاس مورا إلى سون لكن الكوري سدد فوق المرمى.

ق. 68 تبديلان في صفوف توتنام بدخول إيريك لاميلا و لو سيلسو بدلا من كريستيان إريكسين وداني روز.

ق. 65 عرضية من أرنولد حولها ماني برأسية لكن جازانيجا ينقذها بصعوبة.

ق. 60 تبديل أون بدخول أدم لالانا بدلا من تشامبيرلين.

ق. 56 تصويبة من سيرجي أورييه يتصدى لها أليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 انطلاقة رائعة من صلاح ويراغ دافينسون سانشيز بمهارة ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 36 جوووول أول. من هندرسون إلى صلاح ومن صلاح إلى فيرمينو الذي استلم الكرة وسدد الكرة مسجلا الأووول

ق. 22 فرصة خطيرة جديدة من ليفربول. ركنية استلمها صلاح في منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أرسل عرضية قابلها فيرجيل فان دايك برأسية، لكن جازانيجا حارس توتنام تألق وتصدى لها.

ق. 12 طولية يتسلمها ديلي ألي وينفرد لكن يسدد فوق المرمى.

ق. 7 تصويبة من سون بعيدة عن المرمى.

ق. 4 توتنام يرد بتصويبة من لوكاس مورا بجانب القائم.

ق. 2 أوووووه ليفربول يهدر مبكرا جدا! تمريرة طولية رائعة من تشامبيرلين إلى فيرمينو الذي يراوغ بمهارة رائعة ويسدد لكن الشاب جافيت تانجانجا من على الخط وترتد إلى فيرمينو إلى يمررها إلى تشامبيرلين ويسدد لكن في القائم الأيمن.

بداية المباراة