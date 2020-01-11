انتهت في إفريقيا - بلاتينوم 1 الأهلي 1

تابع مباشرة مباراة الأهلي ومضيفه بلاتينوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق78: محمود متولي بدلا من ديانج

ق65: دخول أحمد الشيخ بدلا من جيرالدو

ق51: جوووووول مروان محسن يتعادل للأهلي

ق48: كهربا يهدر فرصة كبيرة

دخول كهربا بدلا من أفشة مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19: ستانلي نجالا يسجل الهدف الأول لبلاتينوم

بداية المباراة

وليد سليمان يتعرض لشد في عضلة السمانة أثناء التسخين ومحمد مجدي "أفشة" يحل بديلا له في التشكيل الأساسي للأهلي

المباراة تنطلق بعد قليل