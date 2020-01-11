انتهت في إفريقيا - بلاتينوم 1 الأهلي 1

السبت، 11 يناير 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - بلاتينوم - دوري أبطال إفريقيا

تابع مباشرة مباراة الأهلي ومضيفه بلاتينوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اضغط هنا لتطالع تشكيل القلعة الحمراء ولتتابع المباراة لحظة بلحظة

--------------------

نهاية المباراة

ق78: محمود متولي بدلا من ديانج

ق65: دخول أحمد الشيخ بدلا من جيرالدو

ق51: جوووووول مروان محسن يتعادل للأهلي

ق48: كهربا يهدر فرصة كبيرة

دخول كهربا بدلا من أفشة مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19: ستانلي نجالا يسجل الهدف الأول لبلاتينوم

بداية المباراة

وليد سليمان يتعرض لشد في عضلة السمانة أثناء التسخين ومحمد مجدي "أفشة" يحل بديلا له في التشكيل الأساسي للأهلي

المباراة تنطلق بعد قليل

الأهلي بلاتينوم دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

استفاقة متأخرة.. الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة 3 دقيقة | مصر
مؤتمر زيدان: نهائي جديد؟ لا شيء تغير.. وهذا ما يجعلني مدربا أفضل 5 دقيقة | أوروبا
أوباميانج يكرر ما فعله أرتيتا.. أرسنال يفقد نقطتين أمام كريستال بالاس 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بكل هدوء.. مروان يسجل التعادل لـ الأهلي في شباك بلاتينوم 44 دقيقة | إفريقيا
بلاتينوم يستغل خطأ الأهلي الدفاعي ويسجل التقدم ساعة | إفريقيا
أفشة يعوض وليد سليمان أمام بلاتينوم.. والشيخ يدخل قائمة المباراة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك