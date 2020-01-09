انتهت - سوبر مجنون ينتهي لصالح أتليتكو مدريد
الخميس، 09 يناير 2020 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
ريال مدريد حجز مقعدا في النهائي بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1 في البطولة التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ق85 كوريا والثاااالث لأتليتكو مدريد
ق 80: ألفارو موراتا يسجل التعادل من علامة الجزاء.
ق 79: ضربة جزاء لصالح فيتولو بعد عرقلة من الحارس نيتو داخل منطقة الجزاء.
ق 74: تقنية الفيديو تلغى هدفا ثانيا لبرشلونة بعد تسلل على فيدال
ق 73: كرة ثابتة من ليونيل ميسي إلى داخل منطقة الجزاء أرسلها فيدال عرضية إلى بيكيه الذي أسكن الكرة في الشباك.
الهدف الثاني لفريق#برشلونة بصوت المعلق " بلال علام "#برشلونة 2 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/NN3aY0X7fF— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
ق 63: أوبلاك يتصدى لرأسية سواريز وجريزمان يتابع الكرة برأسية.
ق 61: بعد مطالعة تقنية الفيديو الحكم يلغى الهدف بداعي لمسة يد على ميسي.
ق 60: ميسي يسجل الثاني بكل سهولة.
ق 56: جريزمان حاول تسجيل الكرة من فوق أوبلاك لكنه تصدى لها بسهولة.
هدف التعادل لفريق#برشلونة بصوت المعلق " بلال علام "#برشلونة 1 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/bjj5gOQGXt— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
ق 51: ميسي يسجل بيمناه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
كوكي يباغت دفاع برشلونة مبكراً ويسجل هدف التقدم لفريقه .#برشلونة 0 : 1 #اتلتيكو_مدريد
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/uQPGBsFBQJ— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
ق 45: لمسة سحرية من جواو فيليكس إلى أنخيل كوريا وتمريرة بينية إلى كوكي الذي يسجل من اللمسة الأولى.
بداية الشوط الثاني
ميسي و جواو ... وجها لوجه.#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/HuhXs0uNid— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
مشادة بين لاعبي الناديين عقب صافرة النهاية.
نهاية الشوط الأول
ق 40: سواريز يسدد كرة قوية يتصدى لها أوبلاك بسهولة.
من ميسي الى سواريز الى غريزمان هذه الضربه يتألق في صدها أوبلاك!#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/j0H89aH5cf— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
ق 39: أوبلاك يواصل التألق ويتصدى لانفراد جريزمان.
نيتو يتألق ويتصدى لتسديدة هيكتور هيريرا الصاروخيه.#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/8T5jq3bUw8— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
ق 31: بطاقة صفراء لجيرار بيكيه، وساؤول يسدد ركلة حرة مباشرة على نيتو الذي يتصدى للكرة.
ق 20: ضغط برشلونة يتواصل على دفاع أتليتكو مدريد.
بداية اللقاء