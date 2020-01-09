انتهت - سوبر مجنون ينتهي لصالح أتليتكو مدريد

الخميس، 09 يناير 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

مشادة لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد حجز مقعدا في النهائي بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1 في البطولة التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق85 كوريا والثاااالث لأتليتكو مدريد

ق 80: ألفارو موراتا يسجل التعادل من علامة الجزاء.

ق 79: ضربة جزاء لصالح فيتولو بعد عرقلة من الحارس نيتو داخل منطقة الجزاء.

ق 74: تقنية الفيديو تلغى هدفا ثانيا لبرشلونة بعد تسلل على فيدال

ق 73: كرة ثابتة من ليونيل ميسي إلى داخل منطقة الجزاء أرسلها فيدال عرضية إلى بيكيه الذي أسكن الكرة في الشباك.

ق 63: أوبلاك يتصدى لرأسية سواريز وجريزمان يتابع الكرة برأسية.

ق 61: بعد مطالعة تقنية الفيديو الحكم يلغى الهدف بداعي لمسة يد على ميسي.

ق 60: ميسي يسجل الثاني بكل سهولة.

ق 56: جريزمان حاول تسجيل الكرة من فوق أوبلاك لكنه تصدى لها بسهولة.

ق 51: ميسي يسجل بيمناه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 45: لمسة سحرية من جواو فيليكس إلى أنخيل كوريا وتمريرة بينية إلى كوكي الذي يسجل من اللمسة الأولى.

بداية الشوط الثاني

مشادة بين لاعبي الناديين عقب صافرة النهاية.

نهاية الشوط الأول

ق 40: سواريز يسدد كرة قوية يتصدى لها أوبلاك بسهولة.

ق 39: أوبلاك يواصل التألق ويتصدى لانفراد جريزمان.

ق 31: بطاقة صفراء لجيرار بيكيه، وساؤول يسدد ركلة حرة مباشرة على نيتو الذي يتصدى للكرة.

ق 20: ضغط برشلونة يتواصل على دفاع أتليتكو مدريد.

بداية اللقاء

السوبر الإسباني برشلونة أتليتكو مدريد

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