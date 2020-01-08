انتهت – ليستر 1-1 أستون فيلا.. التعادل سيد الموقف

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لستر سيتي وأستون فيلا في ذهاب نصف نهاي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية اللقاء

ق74: إيهاناتشيو يسجل هدف التعادل لليستر سيتي.

ق67: خروج محمود حسن تريزيجيه في أول تبديلات أستون فيلا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

ق28: جووووول أول لأستون فيلا عن طريق فريدريك جيلبرت.

انطلاق المباراة.

ليستر أستون فيلا تريزيجيه

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