انتهت – ليستر 1-1 أستون فيلا.. التعادل سيد الموقف
الأربعاء، 08 يناير 2020 - 21:53
كتب : FilGoal
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نهاية اللقاء
ق74: إيهاناتشيو يسجل هدف التعادل لليستر سيتي.
ق67: خروج محمود حسن تريزيجيه في أول تبديلات أستون فيلا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.
ق28: جووووول أول لأستون فيلا عن طريق فريدريك جيلبرت.
انطلاق المباراة.