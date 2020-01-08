انتهت في الدوري - سموحة (2) وادي دجلة (3).. انتصار مثير للضيوف

يستضيف سموحة فريق وادي دجلة على ملعب حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة بينما يتذيل وادي دجلة الترتيب برصيد 6 نقاط.

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نهاية المباراة بانتصار دجلة بثلاثة أهداف لهدفين

ق87: رجب عمران يسجل هدفا ثالثا قاتلا لوادي دجلة

ق75: كوفي يسجل التعادل لسموحة

ق70: رفيق كابو يسجل الهدف الثاني لدجلة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 رونالد وانجا يتعادل برأسية في شباك وادي دجلة

ق4 محمد هلال يسجل الهدف الأول مبكرا في سموحة

انطلاق الشوط الأول