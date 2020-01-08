مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وريال مدريد

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف فاران في خيتافي

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في التاسعة مساء عبر قناة "السعودية الرياضية".

وفي الدوري المصري سيلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت".

وفي تمام الخامسة مساء سيواجه سموحة نظيره وادي دجلة عبر القناة ذاتها.

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أما في تمام الثانية والنصف مساء سيواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود عبر القناة ذاتها.

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ريال مدريد في الدوري فالنسيا

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