سيتي يُدمر يونايتد الساذج بثلاثية في 22 دقيقة

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

واستضاف يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في الـ29 من شهر يناير الجاري في ملعب الاتحاد، علما بأن الأهداف المسجلة خارج الأرض لا تحتسب بهدفين حال تعادل الفريقين.

سجل أهداف المباراة بيرناردو سيلفا ورياض محرز وأندرياس بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقائق و33 و39.

فيما جاء هدف يونايتد الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 70.

ضغط سيتي بقوة مع بداية اللقاء واستحوذ بشكل شبه كامل على الكرة في ظل غياب أي ضغط من وسط ملعب يونايتد.

ولم يفك الاشتباك سوى بيرناردو سيلفا في الدقيقة 17 حينما أطلق تسديدة صاروخية بيسراه سكنت شباك ديفيد دي خيا لتعلن عن الهدف الأول لسيتي.

بعد الهدف زادت سيطرة سيتي أكثر على اللقاء وفي الدقيقة 33 استغل محرز خطأ من لاعبي يونايتد في تشتيت الكرة لينفرد بدي خيا ويراوغه ببراعة ويسجل في الشباك.

وعقب ست دقائق انطلق دي بروين وراوغ فيل جونز ببراعة وأسقطه أرضا ومرر عرضية ارتطمت في أندرياس بيريرا لتسكن الشباك وتعلن عن ثالث أهداف سيتي.

وكاد رياض محرز يسجل هدفا لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى يونايتد.

ذلك قبل أن يسدد كرة أخرى لكن دي خيا تصدى له.

وارتدت الكرة بهجمة مرتدة سريعة ليونايتد وأرسل ماسون جرينوود بينية إلى راشفورد الذي سدد في الشباك بيمناه ليقلص النتيجة.

وبعدها سدد راشفورد كرة قوية بيمناه تصدى لها إيديرسون بثبات.

ولم يحدث جديد حتى النهاية لينتهي اللقاء بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

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