انتهت – مانشستر يونايتد (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار كبير لفريق جوارديولا

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز في مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق70: جوووووول الهدف الأول ليونايتد عن طريق راشفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية دون رد.

ق39: جووووووووول ثالث لسيتي بعدما سجل أندرياس بيريرا بالخطأ في مرماه بعدما راوغ دي بروين فيل جونز ببراعة وسدد لترتطم الكرة ببيريرا وتسكن الشباك.

ق33: جوووووووول ثاني لسيتي محرز يراوغ دي خيا ببراعة ويسجل الهدف الثاني لسيتي.

ق17: جووووووول هدف رائع من بيرناردو سيلفا بتسديدة يسارية قوية تسكن شباك دي خيا.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد مانشسترى سيتي

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