انتهت في الدوري - بيراميدز (1) الإسماعيلي (0).. دودو الجباس يخطف الـ 3 نقاط

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق 92: رأسية باهر المحمدي تمر بجوار القائم مهدرة فرصة التعادل

ق 80: دودو الجباس يسجل هدف التقدم لبيراميدز.

ق 46: عرضية من إسلام عيسى تمر من الجميع وترتطم بالقائم الأيمن للإسماعيلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: مرور نصف ساعة من عمر اللقاء وهدوء بين الفريقين

بداية اللقاء

في الدوري الإسماعيلي بيراميدز

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