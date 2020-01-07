انتهت في الدوري - بيراميدز (1) الإسماعيلي (0).. دودو الجباس يخطف الـ 3 نقاط
الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 19:26
كتب : FilGoal
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نهاية اللقاء
ق 92: رأسية باهر المحمدي تمر بجوار القائم مهدرة فرصة التعادل
ق 80: دودو الجباس يسجل هدف التقدم لبيراميدز.
ق 46: عرضية من إسلام عيسى تمر من الجميع وترتطم بالقائم الأيمن للإسماعيلي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: مرور نصف ساعة من عمر اللقاء وهدوء بين الفريقين
بداية اللقاء