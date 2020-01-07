انتهت في الدوري - أسوان (1) - (1) الجونة.. التعادل يحسم اللقاء

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أسوان والجونة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

ق83 طرد حسام غالي مدير الكرة بالجهاز الفني للجونة

ق78 أحمد حمدي يسجل التعادل للجونة من ركلة جزاء

ق64 ركلة جزاء مهدرة من محمد الصباحي مهاجم أسوان

د.16 جوووووول الأول محمد الصباحي يتقدم لأسوان من نقطة الجزاء

د.14 أحمد فتحي يتدخل بقوة داخل منطقة الجزاء على إبراهيم جلال لاعب أسوان، والحكم يحتسب ركلة جزاء.

بداية المباراة

في الدوري

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