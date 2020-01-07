مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة محلية ودربي مانشستر

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

ثلاثاء كروي مثير في انتظرنا. فكونوا على الموعد.

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أسوان يواجه الجونة في الثانية والنصف عصرا في الجولة الـ 12 من الدوري المصري على أون سبورت وتايم سبورتس.

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وفي الخامسة مساءً، يلعب الإنتاج الحربي ضد المصري على تايم سبورتس.

وتنطلق القمة المحلية بين بيراميدز والإسماعيلي في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

وسنكون مع موعد مع دربي مدينة مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

قمة أخرى ستنطلق يوم الثلاثاء ولكن في الدوري السعودي.

الهلال يواجه الأهلي في السابعة مساءً على الرياضية السعودية.

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في الدوري في إنجلترا مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بيراميدز الإسماعيلي

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