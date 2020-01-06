انتهت في إيطاليا - نابولي (1) إنتر ميلان (3) نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي وإنتر ميلان، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء

ق. 61 جووووول ثالث لإنتر. عرضية أخطأ الدفاع في إخراجها وأكملها لاوتارو مارتينيز في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 جوووووول أول لنابولي. ميليك يقلص الفارق بالهدف الأول.

ق. 31 جووووول ثاني لإنتر. تصويبة من لوكاكو يخطيء ميريت حارس نابولي في التصدي لها وتسكن الشباك.

ق. 13 جووووول أول لإنتر. لوكاكو يتوغل بشكل رائع ويسدد على يمين الحارس.

ق. 2 أووووه لوكاكو يهدر انفراااد تام بشكل مبكر! البلجيكي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس وسدد لكن المدافع أنقذها من على الخط.

بداية المباراة