انتهت في الدوري - طنطا (2) الزمالك (3) نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 92 جوووووول ثااااالث للزمالك. أحمد سيد زيزو ينقذ الزمالك.

ق. 90 رأسية من عبد الرحمن الدح يحولها صبحي إلى ركنية.

ق. 86 جوووول التعادل للزمالك. انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي ثم تمريرة إلى أحمد سيد زيزو الذي أرسل عرضي رائعة استلمها أوناجم داخل منطقة الجزاء وسدد رائعة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 79 مصطفى فتحي يشارك بدلا من عمر السعيد

ق. 71 تبديلان للزمالك بدخول أشرق بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" بدلا من كريم بامبو وعبد الله جمعة.

ق. 69 جوووول ثان لطنطا. وليد عادل يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 67 ركلة جزاء لطنطا بعد سقوط أونش داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من محمد عبد الغني.

ق. 54 كرة ثابتة لطنطا وبطاقة صفراء لمحمد عبد السلام.

ق. 46 تصويبة قوية من أونش يمسكها محمد صبحي بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول التعادل لطنطا عن طريق وليد عادل. بينية ساقطة استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد من تحت قدم صبحي.

ق. 40 محمد صبحي يتلقى العلاج للمرة الثانية.

ق. 32 إصابة محمود كابونجا ودخول أحمد الشناوي بدلا منه.

ق.25 تصويبة رائعة من أونش يتصدى لها محمد صبحي إلى ركنية.

ق. 20 جوووول أول للزمالك. إسلام جابر يقطع الكرة من المدافع ثم عرضية إلى عمر السعيد الذي استلم الكرة ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 9 أحمد عيد يخترق ويرسل عرضية أرضية لا تجد متابع.

ق. 8 كرة طولية من الزمالك يمسك بها علي فرج حارس طنطا من خارج منطقة الجزاء، والحكم يحتسب لمسة يد.

ق. 7 تصويبة من أحمد الألفي يقابلها محمد ماجد أونش بتصويبة لكن فوق المرمى.

ق. 2 ركنية أولى للزمالك بعد عرضية من إسلام جابر حولها دفاع طنطا إلى ركنية.

بداية المباراة