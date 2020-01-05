انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) - (1) مصر للمقاصة

شتان الفارق بين الفريقين هذا الموسم، المقاولون العرب صاحب الضيافة في مباراة الجولة 12 من الدوري وصاحب المركز الثاني في الدوري يواجه مصر للمقاصة الذي وقع لمثلث الخطر في المركز الـ16، بـ9 نقاط.

الجولة 12 تبدأ بمواجهة نارية بين مدربين شابين، عماد النحاس في قيادة ذئاب الجبل وأحمد حسام "ميدو" في قيادة أبناء الفيوم.

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نهاية المباراة

ق66: الحكم يطرد كابوري فاروق بعد عرقلته لبيكلي المنفرد، واعتراضات ضخمة من لاعبي المقاولون بعد تأخر قرار الحكم. الاعتراضات استلزمت تدخل من أمن الملعب لحماية الحكم المساعد.

ق59: عصام صبحي يمرر عرضية ولا أروع على رأس شبيطة الذي يسجل هدف التعادل للمقاصة

ق55: الكرة تصل لشيميليس بيكلي بعد ارتباك داخل المنطقة، لكنه يسدد من وضعية شبه انفراد خارج المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: جوووووول سيف الدين الجزيري يستغل تمريرة إينيستروزا ويمر ويسدد صاروخا يسكن شباك المقاصة.

ق10: عرضية من بيكيلي يقابلها مرعي لكن أبو السعود حارس المقاولون يتصدى لتسديدة مرعي.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل