انتهت في إسبانيا - خيتافي (0) ريال مدريد (3) نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة خيتافي وريال مدريد يوم السبت في الجولة 19 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 95 جوووووول ثااالث. فيدي فالفيردي ينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى لوكا مودريتش الذي يسجلها في المرمى الخالي.

ق. 92 جاريث بيل يهدر انفراد تام بالمرمى.

ق. 52 جووووول ثاني. فاران يسجل لثاني مرة برأسية رائعة بعد مخالفة نفذها توني كروس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 يواصل التألق. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها لياناردو كابيرا برأسية تألق كورتوا في إبعادها.

ق. 43 كورتوا يتألق مجددا. تصويبة من فيصل فجر يحولها إلى ركنية ببراعة.

ق. 35 جووووول أول لريال مدريد عن طريق رافائيل فاران. عرضية من ميندي، قابلها فاران برأسية بعد مشاركة مع الحارس، لتسكن الشباك.

ق. 24 كورتوا يتألق! تصويبة على الطائر من ماورو أرامباري يتألق كورتوا في التصدي لها ببراعة.

بداية اللقاء