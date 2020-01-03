هدف وصناعة.. و3 فرص محققة ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد

الجمعة، 03 يناير 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري وتلك المرة الضحية كان شيفيلد يونايتد.

وأصبح ذلك الموسم هو الخامس على التوالي لصلاح الذي يسجل فيه 10 أهداف أو أكثر في مسيرته، بواقع موسمين مع روما وثلاثة مع ليفربول.

ودخل صلاح في مباراة خاصة مع حارس شيفيلد دين هندرسون الذي حرمه من هدفين.

ذلك قبل أن يحرمه القائم الأيمن من هدف محقق.

وصنع صلاح هدفا لزميله ساديو ماني في اللقاء.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد أمس الخميس بهدفين دون رد وذلك في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

صلاح ليفربول شيفيلد

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