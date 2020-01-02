لا يوجد من يوقفهم.. ليفربول يكسر سيوف شيفيلد بتألق صلاح

واصل ليفربول انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي واجتاز عقبة منافسه شيفيلد يونايتد وفاز عليه بهدفين مقابل لا شيء، ليسير لـ365 يوما أو عام كامل دون أي هزيمة في الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليفربول منافسه شيفيلد اليوم الخميس في ملعب أنفيلد في ختام الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفا المباراة محمد صلاح في الدقيقة الرابعة، وساديو ماني في الدقيقة 64.

ووصل رصيد ليفربول إلى 58 نقطة يحلق بهم في صدارة الدوري وحيدا بفارق 13 نقطة كاملة عن ملاحقه ليستر سيتي.

أما شيفيلد فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

هدف مبكر

بدأ ليفربول المباراة بقوة وضغط على دفاع شيفيلد واستحوذ بشكل تام على الكرة.

وفي الدقيقة الرابعة انطلق أندرو روبرتسون من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة إلى صلاح الذي سددها مباشرة بيسراه في الشباك ليعلن عن أول هدف لليفربول.

واصل ليفربول ضغطه وكاد صلاح يضاعف هدفه بعدما سدد كرة قوية لكن دين هندرسون حارس مرمى تصدى له.

وسجل جون لوندسترام هدفا لشيفيلد لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ومرر ماني الكرة إلى فينالدوم لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

وعاد صلاح وسدد كرة قوية في الدقيقة 29 ولكن حارس شيفيلد تصدى له مجددا.

ماني يقتل اللقاء

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وسط استمرار ليفربول في استحواذه على الكرة.

وسدد فيرمنيو كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى شيفيلد بقليل، وكاد الضيوف يتعادلون لكن تمريرة جون فليك اصطدمت بزميله داخل منطقة الجزاء وذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 60 كاد صلاح يسجل هدفا لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن ولم تعبر الخط لتضيع فرصة هدف محقق عليه.

وعقب أربع دقائق تبادل ماني الكرة مع صلاح وسدد اللاعب السنغالي في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للحُمر.

وبعدها سدد صلاح كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصدى له دين هندرسون للمرة الثالثة.

واصل ليفربول سيطرته حتى نهاية اللقاء بانتصاره بهدفين دون رد.

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