انتهت - المصري (2) سموحة (1).. وادي يقتل حسام حسن

بين الهادف لاستمرار موسمه الرائع، والقادم لتحسين مركزه، يتواجه المصري وسموحة في الجولة 11 من الدوري.

سموحة بقيادة حسام حسن يواجه فريقه السابق وهو في المركز الرابع، أما المصري ففي المركز الـ11.

طالع تفاصيل المباراة وتشكيل الفريقين وتابعها لحظة بلحظة

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ق90 هدف قاتل لـ المصري عن طريق محمود وادي من انفراد صريح أمام سموحة

ق69 هدف سعيدو سنبوري يعادل النتيجة من ركلة جزاء

ق67 ركلة جزاء للنادي المصري حصل عليها أحمد عادل ميسي

ق61 تسديدة قوية من أوستن أموتو يتصدى لها الهاني سليمان وترتد لمحمود وادي لكن يهدرها بغرابة شديدة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 هدف أول لسموحة بتسديدة رائعة من حسام حسن على يمين أحمد مسعود بعد عرضية رائعة من خالد محمد عبد الفتاح

انطلاق المباراة