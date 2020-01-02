انتهت في الدوري - حرس الحدود (1) - (0) بيراميدز

يستضيف حرس الحدود بيراميدز في الجولة 11 من الدوري المصري، مباراة بين فريقين يسعيان لتحسين مركزهما في الدوري.

بيراميدز في المركز الخامس في الدوري، قبل مواجهة أنتي تشاتشيتش الأولى في المسابقة المحلية، حيث جمع 16 نقطة من 10 مباريات.

أما الحرس ففي المركز الـ11 بـ11 نقطة.

طالع تفاصيل المباراة وتشكيل الفريقين وتابعها لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

د.80 خطييييييييييييرة أحمد فيليكس وتسديدة R2 خطيرة للغاية بيسارية تبعدها عارضة الشناوي

د.73 عرضية من إسلام عيسى ورأسية خطيييرة من إريك تراوري يتصدى لها أحمد السعدني حارس الحدود

د.58 ركلة حرة ثابتة ثالثة من أمام منطقة الجزاء، هذه المرة سددها السعيد بعيدا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.29 هدف ملغي لحرس الحدود بداعي التسلل، تمريرة من جريندو وهدف لشرويدة لكن حكم الراية حال دون احتسابه.

د.28 خطيييييييرة، ركلة حرة مباشرة من على حافة قوس منطقة الجزاء، ينفذها عبد الله السعيد ببراعة لكن أحمد السعدني حارس الحدود يحول دون تسجيل نجم بيراميدز لهدفه الـ100.

د.24 تسديدة قوية من عبد الله السعيد من مسافة يمسكها أحمد السعدني حارس الحدود على مرتين.

د.9 خطيييرة، الكرة تصل إلى دودو الجباس من كرة لعبها إسلام عيسى في غفلة من دفاع الحدود، لتصل للاعب أمام حارس المرمى الذي يلتف ويصلحها إلى السعيد الذي يسدد الكرة لكنها تمر أعلى مرمى الحدود.

د.2 جووووول، هدف أول للحدود عن طريق أحمد شرويدة بعد تمريرة من محمد أسامة، عمر جابر أكمل الكرة في المرمى.

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل