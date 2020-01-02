هنا جودة لـ في الجول: تصدر تصنيف تحت 15 عاما فخر كبير.. شكرا للأهلي وجمهوره وعائلتي

الخميس، 02 يناير 2020 - 13:05

كتب : حسام نور الدين

هنا جودة - تنس طاولة الأهلي

وصفت هنا جودة تصدرها لتصنيف الناشئات تحت 15 عاما بالفخر الكبير، خاصة في ظل عدم وصول مصرية أو إفريقية لهذا المركز من قبل.

وقالت جودة صاحبة الـ13 عاما لـFilGoal.com: "هذا الأمر نتاج تعب وتركيز مستمر".

وكشفت "هدفي المقبل ميدالية أولمبية إن شاء الله".

وشددت "طموحي دائما متجدد، ومتعطشة دائما للميداليات".

وأردفت "شكرا لكل من ساندني، شكرا للنادي الأهلي وجمهوره، وبالطبع عائلتي على مساندتها الدائمة".

تنس طاولة هنا جودة

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