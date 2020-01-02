مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-1-2020.. الزمالك وليفربول

يلتقي الزمالك مع أسوان مساء اليوم في الجولة 11 من الدوري المصري.

ستقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وستذاع عبر قناة "أون سبورت".

أما المصري فسيلتقي مع سموحة عبر قناة "أون سبورت 2" في تمام الخامسة مساء.

وفي تمام الثانية والنصف ظهرا سيلتقي حرس الحدود مع بيراميدز عبر قناة "أون سبورت".

ويواجه ليفربول منافسه شيفيلد يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي عبر قناة "بي إن سبورتس 2" في تمام العاشرة مساء.

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