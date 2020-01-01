انتهت – أرسنال (2) - (0) مانشستر يونايتد.. الفوز الأول لأرتيتا

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب الإمارات اليوم الأربعاء في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدفين دون رد.

ق59: تسديدة من بيريرا ترتطم في الشباك من الخارج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

ق43: جووووووول سوكراتيس يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

ق38: القائم يحرم بيبي من الهدف الثاني له ولأرسنال.

ق8: جووووول نيكولاس بيبي يسجل الهدف الأول لأرسنال.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أرسنال

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