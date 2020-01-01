انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) توتنام (0).. نيوكاسل (0) ليستر (3) وواتفورد يُسقط ولفرهامبتون

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

سيرجي أورييه - توتنام - أولمبياكوس

تقام في الخامسة مساء اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة 21.

يستضيف نيوكاسل فريق ليستر، بينما يحل توتنام ضيفا على ساوثامبتون وأخيرا يستضيف واتفورد فريق وولفرهامبتون.

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ساوثامبتون (1) توتنام (0)

نهاية المباراة

ق74: هاري كين سجل هدف التعادل وخرج مصابا بشد في العضلة الخلفية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 داني إنجز يتقدم لساوثامبتون

انطلاق المباراة

نيوكاسل (0) ليستر (2)

نهاية المباراة

ق 87: حمزة تشويدري يسجل الثالث للثعالب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 ماديسون يضيف الثاني من صناعة بيريز

ق36 أيوزي بيريز يتقدم للضيوف

انطلاق المباراة

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واتفورد (2) وولفرهامبتون (1)

نهاية المباراة.

ق60 بيدرو نيتو يقلص الفارق

ق50 دوكوري يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 جيرارد ديلوفيو

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي توتنام ليستر

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