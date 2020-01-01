انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) إنبي (1).. التعادل سيد الموقف
الأربعاء، 01 يناير 2020 - 16:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الإسماعيلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.
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نهاية المباراة
ق 87: رامي صبري يسجل التعادل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.
ق 86: ضربة جزاء لإنبي وطرد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي.
ق 77: عماد حمدي يسجل هدف التقدم للإسماعيلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32 محمد هاشم ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة محمد بسيوني لاعب إنبي
انطلاق المباراة