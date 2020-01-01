انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) إنبي (1).. التعادل سيد الموقف

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف الأول في الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الإسماعيلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

ق 87: رامي صبري يسجل التعادل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

ق 86: ضربة جزاء لإنبي وطرد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي.

ق 77: عماد حمدي يسجل هدف التقدم للإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 محمد هاشم ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة محمد بسيوني لاعب إنبي

انطلاق المباراة

في الدوري

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