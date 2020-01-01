انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) إنبي (1).. التعادل سيد الموقف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الإسماعيلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

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نهاية المباراة

ق 87: رامي صبري يسجل التعادل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

ق 86: ضربة جزاء لإنبي وطرد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي.

ق 77: عماد حمدي يسجل هدف التقدم للإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 محمد هاشم ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة محمد بسيوني لاعب إنبي

انطلاق المباراة