انتهت في الدوري - مصر (2) - (1) طنطا

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نادي مصر ضد ضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز ليوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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ق93: طنطا يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد قطاوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.36 خطيييرة، تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء سددها محمد ماجد أونوش يتصدى لها عصام ثروت حارس نادي مصر.

د.33 خطييييييرة، تسديدة R2 من على حافة منطقة الجزاء لأحمد الشيخ يبعدها إسلام طارق حارس طنطا

د.28 ركلة جزاء لنادي مصر بعد أن ارتطمت الكرة بيد محمود مسعود مدافع طنطا لتبتعد عن المرمى ويحتسبها الحكم

د.18 جوووووول، لن ننتظر طويلا حتى تشتعل أجواء المباراة، تمريرة طولية تصل إلى محمود رامبو الذي يسدد الكرة بطريقة رائعة من أعلى إسلام طارق حارس طنطا المتقدم لتسكن الشباك.

بداية المباراة

في الدوري نادي مصر طنطا

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