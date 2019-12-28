السلحدار: ضحيت بعدم التدرب في استاد الإسكندرية حفاظا على صورته

أبدى أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي رضاه عن أداء فريقه في مواجهة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

الإسماعيلي حقق أسبقية وتفوق على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد على استاد الإسكندرية، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وصرّح السلحدار بعد المباراة: "الإسماعيلي أدى بشكل جيد وليس مثاليا، النتيجة تساعدنا على التأهل، لكن يتبقى مباراة ثانية في يناير يجب الفوز بها".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "علاقتي جيدة بجميع اللاعبين، أعدنا مشاهدة مباراة المقاولون وتعاهدنا على نسيان الهزيمة فيها، ودرسنا الاتحاد بدقة وبالفعل قدمنا مباراة جيدة أمامه".

وانتقد السلحدار ملعب المباراة: "أرضية استاد الإسكندرية كانت سيئة جدا وأثّرت على أداء لاعبي فريقي وكذلك الاتحاد. الإسماعيلي يلعب الكرة على الأرض وهذا لم يكن الوضع سهلا".

وأضاف: "وافقت على عدم التدرب على الملعب حفاظا على ملعب مصري قديم يجب أن يظهر في أفضل صورة".

وأتم: "نتائج الإسماعيلي تراجعت مؤخرا بسبب ضغط المباريات وعدم وجود فرصة لالتقاط الأنفاس، الفريق يسير خطوة تلو الأخرى نحو استعادة مكانه الطبيعي في جدول الدوري، والجانب الجمالي يعود تدريجيا كذلك".

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 24 يناير المقبل، ويكفي الدراويش التعادل بأي نتيجة.