طلعت يوسف: الاتحاد قادر على التأهل من الإسماعيلية.. وهشام أكبر مكسب

يؤمن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه لم يفقد فرصة العبور إلى نصف نهائي البطولة العربية حتى الآن.

الاتحاد خسر على استاد الإسكندرية بهدف دون رد أمام ضيفه ومواطنه الإسماعيلي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وصرّح يوسف بعد المباراة: "كنت مدركا قبل المباراة أن الإسماعيلي فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "ظهرنا بشكل سيئ في الشوط الأول، قبل أن نتحسن كثيرا ونعود بقوة في الشوط الثاني. الهدف الذي سكن شباكنا جاء بخطأ دفاعي واضح".

وشدد: "رغم الهزيمة، لا يزال الاتحاد قادرا على الفوز في الإسماعيلي والعبور إلى الدور المقبل، سنعالج بعض المشاكل المتعلقة بعدم الدقة في التمرير وتضييع الكرة بسهولة".

وبرر: "الضغط علينا في الإياب سيكون أقل بكثير من لقاء الذهاب، نحن قادرون على التعويض والتأهل".

وأشاد بلاعبه: "هشام محمد أهم مكاسب الاتحاد أمام الإسماعيلي بعد أن غاب فترة طويلة للإصابة".

وواصل: "غياب كريم الديب وأحمد نبيل مانجا أثّر على أداء الاتحاد، لكن الفريق الكبير لا يقف على لاعب أو اثنين".

وأكمل: "خروجنا بالكرة من الدفاع كان سيئا للغاية على غير عادتنا، لدرجة أنني طالبت لاعبيني بلعب الكرات الطويلة في الشوط الثاني وعدم التحضير من الخلف".

أتم: "أخرجت أحمد رفعت بسبب انخفاض لياقته البدنية بشكل واضح، وبديله حجي قدم دقائق قوية وكان خطيرا على المرمى".

وتقام مباراة الإياب يوم 24 يناير 2020، ويحتاج فيها الاتحاد إلى التسجيل للبقاء في المباراة على الأقل.