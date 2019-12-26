انتهت – مانشستر يونايتد (4) - (1) نيوكاسل.. انتصار الشياطين الحُمر

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل التي تقام اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد بأربعة أهداف لهدف.

ق52: جووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الرابع ليونايتد بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

ق41: جووووووووووووووول الهدف الثالث ليونايتد برأسية قوية من راشفورد.

ق36: جووووووووووووول جرينوود يسجل الهدف الثاني ليونايتد من تسديدة قوية بيسراه ارتطمت بجسد مدافع نيوكاسل ثم العارضة وسكنت الشباك لتعلن عن تقدم أصحاب الأرض.

ق24: جووووووووووول مارسيال يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق17: جووووووووول الهدف الأول لنيوكاسل بتسديدة زاحفة من ماتيو لونجستاف.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد نيوكاسل

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