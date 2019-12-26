حصاد في الجول 2019 - اختر من بين 5 نجوم أفضل لاعب في العام

5 نجوم قدموا الكثير والكثير خلال عام 2019 الذي شارف على الانتهاء يتنافسون على لقب لاعب العام في حصاد FilGoal.com.

ثنائي الأهلي وثنائي الزمالك ولاعب بيراميدز هم الأسماء الخمسة المتنافسين على لقب لاعب عام 2019 في حصاد FilGoal.com.

وقبل أن تمنح صوتك وتختار أفضل لاعب في الدوري المصري لعام 2019 في حصاد FilGoal.com نقدم لك كل ما قدمه هؤلاء اللاعبين خلال العام.

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رمضان صبحي

وانضم رمضان صبحي لصفوف الأهلي بداية 2019 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وكان رمضان واحدا من نجوم الأهلي في 2019 وساهم في تتويج الفريق بالدوري المصري بعد منافسة شرسة مع الزمالك وتأخر الفريق الأحمر في الترتيب خلال الدور الأول.

كما ساهم رمضان أيضا في فوز الأهلي بكأس السوبر المصري بالتغلب على الزمالك 3-2.

والإنجاز الأبرز لرمضان صبحي في 2019 هو تتويجه مع منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر تحت 23 سنة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز رمضان قائد المنتخب بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

طارق حامد

قلب الزمالك النابض ولاعب منتخب مصر.

وحقق طارق حامد الكثير من الإنجازات خلال عام 2019 أبرزها قيادته للزمالك للفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية ليعيد للقلعة البيضاء البطولات الإفريقية مرة أخرى بعد سنوات غياب.

كما ساهم أيضا في تتويج الزمالك بلقب كأس مصر 2019 بالتغلب على بيراميدز في النهائي 3-صفر.

وكان واحدا من لاعبي منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2019.

عبد الله السعيد

مع مطلع عام 2019 انضم عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز قادما من أهلي جدة السعودي.

وتألق السعيد مع بيراميدز وقاد الفريق لتحقيق المركز الثالث في الدوري المصري والتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة.

كما قاد الفريق أيضا لنهائي كأس مصر قبل أن يخسر الفريق في النهائي من الزمالك.

علي معلول

النجم التونسي والظهير الأيسر للأهلي الذي قدم واحدا من أفضل مواسمه مع الفريق الأحمر في 2019.

وتألق معلول خلال 2019 وكان أهم لاعب في الأهلي وقاد فريقه للفوز بالدوري المصري.

وكان هداف الفريق في المسابقة مسجلا 8 أهداف وصنع أيضا 7 أهداف.

وساهم معلول أيضا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري بالتغلب على الزمالك في النهائي.

فرجاني ساسي

النجم التونسي للزمالك الذي قدم مستوى رائع مع القلعة البيضاء في 2019.

وساهم ساسي في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية 2019 بعد غياب طويل للقلعة البيضاء عن البطولات الإفريقية.

كما شارك أيضا في الفوز بكاس مصر بالتغلب على بيراميدز في النهائي.

وشارك ساسي مع منتخب تونس في بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر واحتل مع نسور قرطاج المركز الرابع.