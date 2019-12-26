تشكيل أرتيتا الأول – لاكازيت وأوباميانج يقودان هجوم أرسنال أمام بورنموث

يقود بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت هجوم أرسنال أمام بورنموث في أولى مباريات مايكل أرتيتا مع الفريق.

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، أولى تشكيلات فريقه لمواجهة بورنموث.

واختار المدرب الإسباني، البدء بالرباعي الناري، أوباميانج ولاكازيت، بجانب ميسوت أوزيل ونيلسون.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: بوكايو ساكا – سوكراتيس – ديفيد لويز – ميتلاند نيلز.

الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت تشاكا.

أمامهم: نيلسون – ميسوت أوزيل.

الهجوم: بيير أوباميانج – أليكساندر لاكازيت.

ويلتقي أرسنال مع بورنموث بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.