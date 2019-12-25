انتهت في الدوري - الطلائع (0) المصري (1).. سموحة (2) الجونة (1)

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

سموحة

يستضيف نادي طلائع الجيش فريق المصري ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، وفي التوقيت نفسه يستضيف سموحة فريق الجونة.

ويقع المصري في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما طلائع الجيش بالمركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

أما سموحة فيقع في المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

أخبار متعلقة

بيرباتوف: من ينافس على دوري الأبطال؟ ليفربول ويوفنتوس مع رونالدو الذي يطير آس: لعنة القائم والعارضة.. ريال مدريد يعاني في الدوري الإسباني سلة – سيدات الجزيرة ينتصرن على الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط الانطلاقة الأسوأ منذ التتويج بالدوري وعقدة مختار في أرقام تعادل الزمالك والإنتاج

لمتابعة مباراة طلائع الجيش والمصري دقيقة بدقيقة من هنا.

لمتابعة مباراة سموحة والجونة دقيقة بدقيقة من هنا.

_______________________________

طلائع الجيش (0) × المصري (1)

انتهت

ق88: طرد إيزي إيميكا لاعب المصري بعد عرقلة وحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق39: جوووول أول للمصري عن طريق أحمد ياسر.

انطلاق المباراة

________________________________

سموحة (2) × الجونة (1)

انتهت

ق77: أحمد حمدي جووول مقلصا الفارق للجونة.

ق71: ركلة جزاء للجونة بعد عرقلة أحمد حمدي، والهاني سليمان يتصدى لركلة عموري.

ق60: جوووول رائع من محمد الترهوني يضيف الثاني لسموحة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق47: رونالد وانجا يسجل جووول التقدم لسموحة.

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة الجونة المصري طلائع الجيش

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري لـ في الجول: معسكر السويس ساعدنا في الخروج من دوامة النتائج السيئة 24 دقيقة | الدوري المصري
بعد 4 مباريات بلا انتصار.. السعيد يقود بيراميدز لتخطي دجلة 25 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة يصعد 3 ناشئين استعدادا لـ الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: لن نفكر في حسين السيد مجددا.. طلب 5 ملايين قبل دخول الملعب 51 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير يلمح لإشراك بوجبا بشكل أساسي ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
حصاد في الجول 2019 - 10 نجوم يتنافسون في معركة أفضل مهاجم 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك