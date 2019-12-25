انتهت في الدوري - الطلائع (0) المصري (1).. سموحة (2) الجونة (1)

يستضيف نادي طلائع الجيش فريق المصري ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، وفي التوقيت نفسه يستضيف سموحة فريق الجونة.

ويقع المصري في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما طلائع الجيش بالمركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

أما سموحة فيقع في المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة مباراة طلائع الجيش والمصري دقيقة بدقيقة من هنا.

لمتابعة مباراة سموحة والجونة دقيقة بدقيقة من هنا.

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طلائع الجيش (0) × المصري (1)

انتهت

ق88: طرد إيزي إيميكا لاعب المصري بعد عرقلة وحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق39: جوووول أول للمصري عن طريق أحمد ياسر.

انطلاق المباراة

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سموحة (2) × الجونة (1)

انتهت

ق77: أحمد حمدي جووول مقلصا الفارق للجونة.

ق71: ركلة جزاء للجونة بعد عرقلة أحمد حمدي، والهاني سليمان يتصدى لركلة عموري.

ق60: جوووول رائع من محمد الترهوني يضيف الثاني لسموحة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق47: رونالد وانجا يسجل جووول التقدم لسموحة.

انطلاق المباراة