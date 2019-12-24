مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - المصري

يشهد اليوم الأربعاء 24-12-2019 سيطرة للمباريات المحلية وسنكون على موعد مع ختام الجولة العاشرة من الدوري.

البداية ستكون في الثانية والنصف مساء بلقاء إنبي وحرس الحدود عبر قناة "أون سبورت".

وفي تمام الخامسة مساء سيلتقي طلائع الجيش مع المصري عبر القناة ذاتها.

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وعبر قناة "أون سبورت 2" سيواجه سموحة نظيره الجونة في تمام الخامسة مساء.

وأخيرا يُختتم اليوم بلقاء بيراميدز ووادي دجلة في السابعة والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت".

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في الدوري بيراميدز المصري الجونة سموحة

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