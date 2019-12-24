انتهت في الدوري - طنطا (2) (2) أسوان.. شوط ثاني مثير

يستقبل طنطا نظيره أسوان في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.85 رأسية أونوش لاعب طنطا ترتد من العارضة

ق.75 جوووول التعادل لـ طنطا بواسطة عبد الرحمن الدح من ركلة جزاء

ق.74 ركلة جزاء لـ طنطا بعد لمسة يد على أحمد عامر

ق.62 أحمد الألفي يطلق تسديدة قوية من الجهة اليسرى ومسعد عوض حارس مرمى أسوان يتصدى

ق.60 جوووول محمد الصباحي يسجل الهدف الثاني لـ أسوان بعد انطلاقة رائعة

ق.55 جوووول أونوش يدرك التعادل لـ طنطا

ق.50 محمد ماجد أونوش يهدر فرصة صريحة في مواجهة المرمى ويفوّت التعادل على طنطا

ق.48 وليد عادل لاعب طنطا يطلق تسديدة قوية تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية المباراة

ق.37 جووول! أسوان يسجل الهدف الأول بواسطة محمد الصباحي من ركلة حرة مباشرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل