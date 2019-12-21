محدّث انتهت - برشلونة (4) - (1) ألافيس

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 16:43

كتب : FilGoal

برشلونة - مايوركا - ميسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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انتهت

جووووووووووووول سواريز والرابع لبرشلونة

ق73 ركلة جزاء لبرشلونة

** تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء هزت شباك ألافيس وكتبت الهدف الثالث لبرشلونة

ق69 جووووووووووووول ميسي وهدف ثالث لبرشلونة

عرضية داخل منطقة الجزاء حولها لوكاس برأسية في الشباك

ق55 جووووووووووووول لوكاس بيريز وهدف أولا لألافيس في مرمى برشلونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تمريرة من سواريز إلى فيدال الذي يطلق تسديدة صاروخية تهز شباك ألافيس

ق45 جووووووووووووول فيدال والهدف الثاني لـ برشلونة

عرضية من سواريز وتسديدة أرضية متقنة من جريزمان تهز الشباك وتعلن تقدم برشلونة

ق14 جووووووووووووول جريزمان والهدف الأول لـ برشلونة

ق9 ميسي يسجل الأول لبرشلونة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق7 فيدال كاد يفتتح التسجيل لبرشلونة

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إسبانيا برشلونة ألافيس

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