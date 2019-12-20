محدّث مباشر في الدوري - الاتحاد (2) - (1) نادي مصر.. المقاصة (0) - (1) طنطا

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ونادي مصر، ومصر للمقاصة وطنطا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

_ _ _

الاتحاد السكنددري VS نادي مصر (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

أخبار متعلقة

انتهت في الدوري - أسوان (0) - (1) الإنتاج.. المقاولون (1) - (0) الحدود في الجول يوضح - هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ و"إلغاء الهدف خارج الأرض" البدري لـ في الجول: ترحيل موعد نهاية الدوري ضرروي.. وأذهب للملاعب حاليا في حالة واحدة كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق30: جوووول التقدم لزعيم الثغر عن طريق محمود رزق الذي استفاد من ركلة ركنية.

ق25: التعاااااادل للاتحاد سجله محمود شبانة مدافع مصر بالخطأ في مرماه بعد ارتداد رأسية خالد قمر من القائم الأيمن.

ق19: جوووول أول لنادي مصر من تسديدة داخل منطقة الجزاء لمحمود رامبو.

بداية المباراة

_ _ _ _ _ _ _ _

مصر للمقاصة VS طنطا (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

ق64: هدف ملغي لطنطا بداعي ارتكاب خطأ سجله الحسن ضيوف

ق49: محمد الشاذلي يتقدم لطنطا برأسية في شباك المقاصة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

بداية المباراة

مصر للمقاصة الاتحاد السكندري طنطا في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – الزمالك ضد سموحة 8 دقيقة | الدوري المصري
تعادل جدلي بين المقاصة وطنطا.. الاتحاد يفرض سطوته ضد نادي مصر قبل صدام الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - حسام حسن يدفع بثنائي هجومي أمام الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: سوق الانتقالات شرط جوارديولا للبقاء في مانشستر سيتي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك – أبو جبل أساسي ضد سموحة.. وعودة حازم إمام 50 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: لن أشارك بنفسي لأسجل الأهداف.. ولماذا تفعلون ذلك مع أسوان؟ ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

قد ينال إعجابك