اسكواش - مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي بطولة العالم لفرق الرجال

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر لرجال الاسكواش

يواجه منتخب مصر لفرق رجال الاسكواش، فريق ألمانيا في ربع نهائي بطولة العالم للفرق المقامة في واشنطن حتى 21 من الشهر الجاري.

ويمثل منتخب مصر كل من علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار.

وتأهل منتخب مصر بعد تصدر دور المجموعات بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وتقام مواجهته ضد ألمانيا في الثامنة من مساء اليوم.

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ويختلف نظام بطولة الفرق عن الفردي، إذ يختار كل منتخب 3 من لاعبيه والفريق الفائز بمباراتين يضمن انتصاره في المباراة.

وفي حال كانت النتيجة 2-0 يتم الاتفاق بين الفريقين على لعب المباراة الثالثة من عدمه.

ويعتبر المنتخب المصري حامل اللقب قد حقق البطولة 4 مرات من قبل ويسعى لمعادلة منتخب إنجلترا صاحب الـ5 بطولات.

ويأتي منتخب أستراليا على قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 مرات يليه باكستان برصيد 6 مرات.

منتخب مصر اسكواش علي فرج كريم عبد الجواد محمد أبو الغار طارق مؤمن فرق الرجال

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